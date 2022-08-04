Коротченко: Наличие вооруженных армян на территории Карабаха - источник провокаций

Армения уже два года не выполняет взятые на себя обязательства по выводу с территории Азербайджана вооруженных формирований, которые являются источником провокаций и нестабильности.

Армения уже два года не выполняет взятые на себя обязательства по выводу с территории Азербайджана вооруженных формирований, которые являются источником провокаций и нестабильности.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Ереван обязался вывести полностью все вооруженные формирования, а также все регулярные части армянской армии с Карабахского региона Азербайджана. К сожалению, это все еще не выполнено, и наличие вооруженных армян на территории является постоянным источником различного рода провокаций, диверсий. Это, к сожалению, имело место и на этот раз. Поэтому после гибели азербайджанского военнослужащего была предпринята операция "Возмездие" с целью минимизировать дальнейшие негативные последствия от диверсионной террористической деятельности незаконных вооруженных формирований Армении, действующих в Карабахе", - заявил Коротченко.

"Надеемся, что ситуация будет локальной и не приведет к масштабной эскалации, тем не менее надо поднимать вопрос перед Ереваном, в том числе и со стороны России, о том, чтобы Пашинян прекратил заниматься демагогией, а начал практические действия по выводу всех армянских вооруженных формирований. Иначе это может привести к глобальным, неконтролируемым последствиям и поставить под угрозу жизнь и безопасность местного населения, российских миротворцев и азербайджанских граждан", - считает экспорт.

Необходимо давлением на Пашиняна принудить его политическим путем к исполнению тех обязательств, которые он брал на себя, подписав трехстороннее заявление, подчеркнул Коротченко.