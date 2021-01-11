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Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном

Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном "Встреча необходима для практической реализации трехстороннего заявления, которое не могло учесть всех нюансов в вопросе карабахского урегулирования"
Карабах
11 января 2021 г. 16:27
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
Игорь Коротченко
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"Встреча необходима для практической реализации трехстороннего заявления, которое не могло учесть всех нюансов в вопросе карабахского урегулирования". Об этом российскому бюро Report заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя проходящие в Москве трехсторонние переговоры глав Азербайджана, России и Армении.

"Первый вопрос — полная демилитаризация на территории Нагорного Карабаха, вывод всех армянских воинских формирований, без исключения. Вооруженных армян на территории Азербайджана быть не должно. Второй вопрос — определение границ и их демаркация. Линия границ должна быть четко обозначена. Третий вопрос — транспортный коридор через Армению в Нахчыван. Также необходимо затрагивать вопросы возвращения беженцев", - отметил Коротченко.

Эксперт считает, что армянское общество на данный момент не желает реванша, так как их попытки сместить Пашиняна оказались безрезультативными: "Никакого реванша нет и не будет. Нагорный Карабах был, есть и будет всегда Азербайджаном. Исходя из этого, Армения должна строить свою политическую систему. "Великой Армении" никогда не будет. Ей необходимо восстанавливать свои силы, включаться в экономические процессы, налаживать отношения с Турцией и Азербайджаном. Это нужно Армении".

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