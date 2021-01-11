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В Москве началась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении

В Москве началась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовали в Кремле
Карабах
11 января 2021 г. 15:03
В Москве началась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении

Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовали в Кремле, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инициатором очной встречи стал глава российского государства.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем региона.

Это первое международное мероприятие Путина в 2021 году и первые за два месяца очные переговоры российского лидера.

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