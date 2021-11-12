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Коротченко: Казавшийся неразрешимым карабахский конфликт остался в прошлом

Коротченко: Казавшийся неразрешимым карабахский конфликт остался в прошлом Победа Азербайджана во Второй карабахской войне стала главным военно-политическим событием этого периода, потому что на протяжении многих лет карабахский конфликт казался неразрешимым.
Карабах
12 ноября 2021 г. 17:00
Коротченко: Казавшийся неразрешимым карабахский конфликт остался в прошлом

Победа Азербайджана во Второй карабахской войне стала главным военно-политическим событием этого периода, потому что на протяжении многих лет карабахский конфликт казался неразрешимым.

Как сообщает Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в ходе круглого стола в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

"Армения ничего не развивала и не строила на протяжении многих лет в Карабахе. Тогда как Азербайджан развивал государство, в том числе свои военные силы. Ильхам Алиев этой победой сделал то, что не смог никто, и вписал свое имя в историю", - заявил Коротченко.

По его словам, когда 27 сентября прошлого года Азербайджан в ответ на армянские провокации начал контрнаступательную операцию, это стало шоком для Армении: "Мы увидели, сколько было армянских дезертиров, и как молодежь Азербайджана пыталась попасть на фронт, чтобы освобождать свои земли".

Российский эксперт подчеркнул, что теперь карабахский конфликт остался в прошлом: "Наступила новая геополитическая реальность. И сейчас главную деструктивную роль играет уже не Ереван, а армянская диаспора в США, Франции и России".

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Версия на азербайджанском языке Korotçenko: “Həlli mümkünsüz görünən Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qaldı”
Версия на английском языке Korotchenko: Seemingly insolvable Karabakh conflict becomes history

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