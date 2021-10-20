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Эксперт: Азербайджан быстро и эффективно восстанавливает то, что разрушалось оккупантами 30 лет

Эксперт: Азербайджан быстро и эффективно восстанавливает то, что разрушалось оккупантами 30 лет Азербайджан победил в 44-дневной войне благодаря высокой боевой готовности и моральному духу азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым
Карабах
20 октября 2021 г. 10:00
Эксперт: Азербайджан быстро и эффективно восстанавливает то, что разрушалось оккупантами 30 лет

Азербайджан победил в 44-дневной войне благодаря высокой боевой готовности и моральному духу азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Азербайджан добился победы сам. Боевая готовность и моральный дух азербайджанских военных были обеспечены благодаря такой фигуре, как Ильхам Алиев. Как Верховный главнокомандующий и президент он сыграл свою выдающуюся роль - была построена сильная диверсифицированная экономика, созданы лучшие вооруженные силы. Он политик мирового масштаба и на сегодняшний день один из самых эффективных мировых лидеров, который доказал делом, что именно с такими руководителями выигрывают войны", - заявил Коротченко.

По мнению эксперта, Азербайджан сегодня быстрыми темпами восстанавливает освобожденные территории: "Объекты строятся в фантастические сроки и отвечают самым лучшим международным стандартам. Аэропорт Физули, "Дорога Победы" - Физули - Шуша с точки зрения инфраструктуры отвечают самым новейшим требованиям технических стандартов и параметров. Азербайджан задаёт очень высокий темп и планку в процессе восстановления. Я думаю, это будет в определённый степени визитной карточкой страны. Сегодня быстро и эффективно восстанавливается то, что разрушалось оккупантами в течение 30 лет".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "İşğalçıların 30 ildə dağıtdıqlarını Azərbaycan tez və effektiv şəkildə bərpa edir"
Версия на английском языке Expert: Azerbaijan quickly and effectively restores what was destroyed by occupiers for 30 years

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