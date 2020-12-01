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Госкомиссия: Новости о демонстрации на параде пленных армян необоснованны

Госкомиссия: Новости о демонстрации на параде пленных армян необоснованны Азербайджанская Республика привержена обязательствам, вытекающим из норм международного гуманитарного права, и принципам гуманизма.
Карабах
1 декабря 2020 г. 18:33
Госкомиссия: Новости о демонстрации на параде пленных армян необоснованны

Азербайджанская Республика привержена обязательствам, вытекающим из норм международного гуманитарного права, и принципам гуманизма.

Об этом Report сообщили в Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"В отличие от Армении сдавшиеся Азербайджанской армии армянские военнослужащие и эвакуированные из зоны боевых действий гражданские лица в соответствии с требованиями Женевской конвенции были незамедлительно интернированы из зоны боевых действий и обеспечены условиями содержания, достойным обращением, едой, водой и правами на лечение.

Азербайджанская сторона регулярно предоставляла информацию о пленных МККК и командованию миротворческих сил Российской Федерации, созданы условия для посещения их со стороны МККК. В армянских соцсетях намеренно распространяются новости о якобы намерении демонстрации на военном параде пленных армян и бесчеловечном обращении с ними. Мы категорически опровергаем эту необоснованную и далекую от реальности информацию. Азербайджанская Республика является сторонником обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех"".

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Версия на азербайджанском языке Komissiya: Paradda erməni əsirlərinin nümayiş etdiriləcəyi xəbərləri əsassızdır

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