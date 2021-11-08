Комиссар СЕ: Мины продолжают убивать и наносить увечья даже после прекращения боевых действий

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призывает к сотрудничеству и обмену данными для облегчения процесса разминирования на освобожденных территориях Азербайджана

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призывает к сотрудничеству и обмену данными для облегчения процесса разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Комиссара Совета Европы по правам человека по случаю годовщины подписания трехстороннего заявления, положившего конец военным действиям между Азербайджаном и Арменией.

Отмечается, что комиссар осведомлена о высокой концентрации мин и иных взрывоопасных орудий войны в Карабахе, выражая глубокое сожаление о том, что они продолжают убивать и наносить серьезные увечья многим людям, включая гражданских лиц, даже после прекращения боевых действий.

Миятович также призывает власти Армении и Азербайджана ратифицировать Конвенцию ООН о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и соответствующие протоколы к ней.