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Колумбийский телеканал рассказал о военных преступлениях Армении

Колумбийский телеканал рассказал о военных преступлениях Армении Известный колумбийский телеканал Testigo Directo рассказал о военных преступлениях, совершенных Арменией на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
12 октября 2021 г. 06:51
Колумбийский телеканал рассказал о военных преступлениях Армении

Известный колумбийский телеканал Testigo Directo рассказал о военных преступлениях, совершенных Арменией на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, специальный выпуск подготовил посетивший Азербайджан известный журналист Роберто Тробахо.

В сюжете подробно обсуждался вопрос военных преступлений Армении. Отмечается, что заложенные армянами противопехотные мины приводят к гибели мирных жителей. Все это журналист назвал шокирующим преступлением. Автор отметил, что в Азербайджане заложены десятки тысяч противопехотных мин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKolumbiya telekanalı Ermənistanın hərbi cinayətlərindən bəhs edib

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