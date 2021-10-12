Колумбийский телеканал рассказал о военных преступлениях Армении

Известный колумбийский телеканал Testigo Directo рассказал о военных преступлениях, совершенных Арменией на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, специальный выпуск подготовил посетивший Азербайджан известный журналист Роберто Тробахо.
В сюжете подробно обсуждался вопрос военных преступлений Армении. Отмечается, что заложенные армянами противопехотные мины приводят к гибели мирных жителей. Все это журналист назвал шокирующим преступлением. Автор отметил, что в Азербайджане заложены десятки тысяч противопехотных мин.