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Кисишвили: Скорость, с которой построили Физулинский аэропорт, впечатляет

Кисишвили: Скорость, с которой построили Физулинский аэропорт, впечатляет Скорость, с которой был построен Физулинский международный аэропорт, впечатляет.
Карабах
15 апреля 2022 г. 17:55
Кисишвили: Скорость, с которой построили Физулинский аэропорт, впечатляет

Скорость, с которой был построен Физулинский международный аэропорт, впечатляет.

Об этом Report заявил грузинский певец Дмитрий Кисишвили, прибывший на освобожденные территории Азербайджана в составе грузинской делегации.

"То, что аэропорт был построен с фантастической скоростью, за 8 месяцев, впечатляет. И сам аэропорт великолепный", - поделился он впечатлениями от посещения этого аэропорта.

Кисишвили отметил необходимость скорейшего восстановления освобожденных территорий Азербайджана: "Все эти территории нужно восстановить как можно скорее. Восстановление разрушений - необходимо".

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