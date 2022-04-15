Кисишвили: Скорость, с которой построили Физулинский аэропорт, впечатляет

Скорость, с которой был построен Физулинский международный аэропорт, впечатляет.
Об этом Report заявил грузинский певец Дмитрий Кисишвили, прибывший на освобожденные территории Азербайджана в составе грузинской делегации.
"То, что аэропорт был построен с фантастической скоростью, за 8 месяцев, впечатляет. И сам аэропорт великолепный", - поделился он впечатлениями от посещения этого аэропорта.
Кисишвили отметил необходимость скорейшего восстановления освобожденных территорий Азербайджана: "Все эти территории нужно восстановить как можно скорее. Восстановление разрушений - необходимо".