Грузинская делегация побывала в Физулинском международном аэропорту

Прибывшая на освобожденные территории Азербайджана делегация грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров побывала в Физулинском международном аэропорту.
Как сообщает Report, делегацию проинформировали о работе аэропорта, рассказали о том, что он был построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами за короткие 8 месяцев.
Напомним, открытие Физулинского международного аэропорта состоялось в октябре 2021 года при участии президентов Азербайджана и Турции.
Аэропорт в Физули получил международный статус. Он может принимать любой тип самолетов.
В аэропорту сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров, полностью оснащенная инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ИКАО.
Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров, он рассчитан на стоянку 8 воздушных судов.