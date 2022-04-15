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Грузинская делегация побывала в Физулинском международном аэропорту

Грузинская делегация побывала в Физулинском международном аэропорту Прибывшая на освобожденные территории Азербайджана делегация грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров побывала в Физулинском международном аэропорту.
Карабах
15 апреля 2022 г. 17:22
Грузинская делегация побывала в Физулинском международном аэропорту

Прибывшая на освобожденные территории Азербайджана делегация грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров побывала в Физулинском международном аэропорту.

Как сообщает Report, делегацию проинформировали о работе аэропорта, рассказали о том, что он был построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами за короткие 8 месяцев.

Напомним, открытие Физулинского международного аэропорта состоялось в октябре 2021 года при участии президентов Азербайджана и Турции.

Аэропорт в Физули получил международный статус. Он может принимать любой тип самолетов.

В аэропорту сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров, полностью оснащенная инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ИКАО.

Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров, он рассчитан на стоянку 8 воздушных судов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan nümayəndə heyəti Füzuli hava limanında olub
Версия на английском языке ФотоGeorgian delegation visits Fuzuli Int’l Airport

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