Грузинский психолог: Очень грустно видеть разрушения на освобожденных территориях Азербайджана

Сегодняшний день еще раз стал показателем того, насколько важна территориальная целостность для стран.

Сегодняшний день еще раз стал показателем того, насколько важна территориальная целостность для стран.

Об этом Report заявила грузинский психолог, коуч Екатерина Кипиани, прибывшая на освобожденные территории Азербайджана в составе грузинской делегации.

"Очень грустно и эмоционально тяжело видеть результат того, что тут творилось, всех разрушений", - добавила она.

Сегодня делегация посетила освобожденные от армянской оккупации города Джебраил и Физули, 16 апреля они побывают в Шуше.

"Я пожелала бы также своей стране объединения и целостности, а Азербайджану - мира и всегда защищенных границ", - заявила Кипиани.