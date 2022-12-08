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Карабулут: Армения должна выплатить Азербайджану 1 трлн долларов

Карабулут: Армения должна выплатить Азербайджану 1 трлн долларов Армения должна выплатить Азербайджану репарации в 1 трлн долларов США.
Карабах
8 декабря 2022 г. 13:42
Карабулут: Армения должна выплатить Азербайджану 1 трлн долларов

Армения должна выплатить Азербайджану репарации в 1 трлн долларов США.

Как сообщает Report, об этом преподаватель факультета экономики и управления Университета Ататюрка Керем Карабулут заявил на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" в Баку.

"Азербайджан - это колыбель культуры Кавказа. Шуша - центр тюркской культуры, очень важный город для тюркского мира",- отметил он.

Карабулут добавил, что нельзя забывать про экономический аспект разрушений в Шуше и в целом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана: "Армения должна ответить за тот урон, который она учинила на этих территориях. В отношении всех объектов как инфраструктуры, так и памятников культуры".

По его подсчетам, Армения должна возместить ущерб Азербайджану в размере 1 трлн долларов.

Керем Карабулут добавил, что после увиденных в Агдаме разрушений, "даже эта сумма кажется недостаточной".

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Версия на азербайджанском языке Kərəm Karabulut: "Ermənistan Azərbaycana 1 trilyon dollar təzminat ödəməlidir"
Версия на английском языке Karabulut: Armenia should pay $1 trillion to Azerbaijan

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