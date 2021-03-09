Кабмин: Размещение военных на освобожденных территориях продолжается

"В настоящее время продолжаются мероприятия по материально-техническому обеспечению перемещения воинских частей и дислокации личного состава на освобожденных от оккупации территориях".

"В настоящее время продолжаются мероприятия по материально-техническому обеспечению перемещения воинских частей и дислокации личного состава на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.

В документе отмечается, что в соответствии с поручениями президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в целях дальнейшего улучшения материально-технических условий в воинских частях Министерства обороны построены и сданы в эксплуатацию здания и сооружения различного назначения, а строительство ряда объектов продолжено.