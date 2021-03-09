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Кабмин: Размещение военных на освобожденных территориях продолжается

Кабмин: Размещение военных на освобожденных территориях продолжается "В настоящее время продолжаются мероприятия по материально-техническому обеспечению перемещения воинских частей и дислокации личного состава на освобожденных от оккупации территориях".
Карабах
9 марта 2021 г. 15:37
Кабмин: Размещение военных на освобожденных территориях продолжается
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"В настоящее время продолжаются мероприятия по материально-техническому обеспечению перемещения воинских частей и дислокации личного состава на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.

В документе отмечается, что в соответствии с поручениями президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в целях дальнейшего улучшения материально-технических условий в воинских частях Министерства обороны построены и сданы в эксплуатацию здания и сооружения различного назначения, а строительство ряда объектов продолжено.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti: Azad olunan ərazilərdə hərbçilərin yerləşdirilməsi davam etdirilir

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