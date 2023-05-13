Известные путешественники из Швеции прибыли в Зангилан

Делегация из более чем 30 зарубежных путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) посетила Зангиланский район.

Делегация из более чем 30 зарубежных путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) прибыла в Зангиланский район.

Как передает Report, сегодня их заключительный день на освобожденных территориях.

Гостям показали умное село Агалы и рассказали о проделанной работе по восстановлению этих территорий.

Напомним, что 11 мая известные путешественники из Швеции прибыли в Карабах и Восточный Зангезур. В ходе трехдневной поездки они посещают освобожденные территории Азербайджана, чтобы ознакомиться с разрушениями, учиненными Арменией в период оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

Гости уже побывали в Физулинском, Агдамском и Лачынском районах.