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Известные путешественники из Швеции прибыли в Зангилан

Известные путешественники из Швеции прибыли в Зангилан Делегация из более чем 30 зарубежных путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) посетила Зангиланский район.
Карабах
13 мая 2023 г. 08:02
Известные путешественники из Швеции прибыли в Зангилан

Делегация из более чем 30 зарубежных путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) прибыла в Зангиланский район.

Как передает Report, сегодня их заключительный день на освобожденных территориях.

Гостям показали умное село Агалы и рассказали о проделанной работе по восстановлению этих территорий.

Напомним, что 11 мая известные путешественники из Швеции прибыли в Карабах и Восточный Зангезур. В ходе трехдневной поездки они посещают освобожденные территории Азербайджана, чтобы ознакомиться с разрушениями, учиненными Арменией в период оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

Гости уже побывали в Физулинском, Агдамском и Лачынском районах.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçin tanınmış səyahətçiləri Zəngilana gəliblər

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