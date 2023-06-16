Известные путешественники побывали на Джидыр-дюзю в рамках визита в Шушу.
Как сообщает командированный на освобожденные от оккупации территории сотрудник Report, гостей проинформировали об истории Джидыр-дюзю, проведении в старину на этом месте соревнований с участием знаменитых карабахских скакунов.
Было отмечено, что в период Отечественной войны азербайджанские военнослужащие провели вошедшую в историю военную операцию, освободив Шушу от армянской оккупации.
Также было отмечено, что после освобождения азербайджанских территорий от оккупации ежегодно на Джидыр-дюзю проводится Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".
Отметим, что начавшийся 14 июня визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур завершился сегодня в Шуше.
Визит был организован сообществом MTP (Most Traveled People).