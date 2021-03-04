О нас
Report Georgia
Аудио новости

Врачи из Израиля поставили глазные протезы 28 гази Отечественной войны

Врачи из Израиля поставили глазные протезы 28 гази Отечественной войны Делегация врачей из 8 человек прибыла на неделю
Карабах
4 марта 2021 г. 12:58
Врачи из Израиля поставили глазные протезы 28 гази Отечественной войны
Эльвин Гусейнов
0 : 00
0 : 00

"Как известно, по инициативе Фонда YAŞAT, при организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой с целью оказания медико-гуманитарной помощи Азербайджану из Израиля прибыла делегация офтальмологов. В настоящее время продолжается обследование и лечение наших ветеранов (гази) израильскими врачами".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил глава Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов.

По его словам, за 5 дней израильские врачи обследовали 132 участника Отечественной войны, получивших ранения: "22 из них прооперированы, 28-ми поставлены глазные протезы, а остальные будут прооперированы в ближайшие дни".

Э.Гусейнов отметил, что операции проводятся успешно.

"Делегация врачей из 8 человек, приглашенная в нашу страну в рамках гуманитарной помощи для проведения офтальмологических операций и лечения наших гази, раненых в Отечественной войне, прибыла на неделю. Врачи проводят обследование и оперируют военнослужащих, получивших травмы глаз на войне", - сказал Э.Гусейнов.

Глава Фонда YAŞAT назвал число ветеранов, которые до сих пор были обследованы турецкими врачами: "За прошедший период в Азербайджан прибыла группа врачей и из Турции. Турецкие врачи обследовали 154 наших гази и теперь оценивают результаты обследования".

Он также отметил, что 24 гази были отправлены в Турцию для продолжения обследования и лечения: "Несколько гази уже успешно прооперированы. В ближайшие дни они завершат лечение и вернутся в страну".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İsrailli həkimlər 28 qaziyə protez göz taxıb, 24 qazi isə müalicə üçün Türkiyəyə yola salınıb 

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39
Азерлотерея под управлением турецкой компании
"Азерлотерея" под управлением турецкой компании
1 марта 2021 г. 16:47
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
1 марта 2021 г. 10:58
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi