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Итальянский сенатор: Азербайджан - правая сторона

Итальянский сенатор: Азербайджан - правая сторона Итальянское радио Radio Radicale и мозговой центр Vento Associati совместно организовали мероприятие под названием "Мир в Нагорном Карабахе: Дипломатическое прекращение огня или устойчивый мир".
Карабах
1 декабря 2020 г. 15:12
Итальянский сенатор: Азербайджан - правая сторона

Итальянское радио Radio Radicale и мозговой центр Vento & Associati совместно организовали мероприятие под названием "Мир в Нагорном Карабахе: Дипломатическое прекращение огня или устойчивый мир".

Как передает Report, в мероприятии выступил представляющий в парламенте Италии партию "Итальянские братья" сенатор, член постоянной комиссии по внешним связям Сената Италии Адольфо Урсо.

Он сказал, что в результате армяно-азербайджанского конфликта беженцами и вынужденными переселенцами стал в целом 1 млн азербайджанцев, среди которых 250 тыс. из Армении и 750 тыс. с территорий Азербайджана.

“Хотя международной общественностью, в частности внутри Минской группы ОБСЕ был подготовлен вариант решения, охватывающий постепенное возвращение оккупированных территорий Азербайджана, обеспечение коридора из Нагорного Карабаха в Армению, а также определение статуса Нагорного Карабаха, к сожалению, Армения отказалась от этого варианта решения и только по результатам войны Армению вынудили к реализации этого решения", - отметил сенатор.

Итальянский парламентарий подчеркнул, что последняя война на Кавказе – драматический итог отсутствия мира: "Если бы Армения вернула азербайджанские территории и не препятствовала возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, войны бы не было. В этом конфликте с точки зрения резолюций ООН и международного права Азербайджан - правая сторона".

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Версия на азербайджанском языке İtalyan senator: "Azərbaycan haqlı tərəfdir"

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