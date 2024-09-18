Иностранным дипломатам показали крупнейшую ГЭС на освобожденных территориях

Представители действующего в Азербайджане дипломатического корпуса в среду ознакомились с работой недавно запущенной со стороны ОАО "Азерэнержи" гидроэлектростанцией (ГЭС) "Юхары Венг" мощностью 22,5 МВт на реке Тертер в Кяльбаджарском районе.

Представители действующего в Азербайджане дипломатического корпуса в среду ознакомились с работой недавно запущенной со стороны ОАО "Азерэнержи" гидроэлектростанцией (ГЭС) "Юхары Венг" мощностью 22,5 МВт на реке Тертер в Кяльбаджарском районе.

Как передает корреспондент Report, иностранных гостей проинформировали о проделанной на станции работе, отметив, что для строительства данного объекта были привлечены и иностранные компании.

Данная ГЭС построена в соответствии со стратегией президента Азербайджана Ильхама Алиева по превращению освобожденных от оккупации территорий в зону зеленой энергии и является крупнейшим источником зеленой энергии, созданным в регионе после победы Азербайджана в Отечественной войне.

Отметим, что ранее в рамках поездки в Кяльбаджарский район дипломаты побывали на Сарсангском водохранилище и в парке отдыха «Суговушан».