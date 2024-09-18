О нас

Иностранным дипломатам показали крупнейшую ГЭС на освобожденных территориях

Иностранным дипломатам показали крупнейшую ГЭС на освобожденных территориях Представители действующего в Азербайджане дипломатического корпуса в среду ознакомились с работой недавно запущенной со стороны ОАО "Азерэнержи" гидроэлектростанцией (ГЭС) "Юхары Венг" мощностью 22,5 МВт на реке Тертер в Кяльбаджарском районе.
Карабах
18 сентября 2024 г. 11:55
Иностранным дипломатам показали крупнейшую ГЭС на освобожденных территориях

Представители действующего в Азербайджане дипломатического корпуса в среду ознакомились с работой недавно запущенной со стороны ОАО "Азерэнержи" гидроэлектростанцией (ГЭС) "Юхары Венг" мощностью 22,5 МВт на реке Тертер в Кяльбаджарском районе.

Как передает корреспондент Report, иностранных гостей проинформировали о проделанной на станции работе, отметив, что для строительства данного объекта были привлечены и иностранные компании.

Данная ГЭС построена в соответствии со стратегией президента Азербайджана Ильхама Алиева по превращению освобожденных от оккупации территорий в зону зеленой энергии и является крупнейшим источником зеленой энергии, созданным в регионе после победы Азербайджана в Отечественной войне.

Отметим, что ранее в рамках поездки в Кяльбаджарский район дипломаты побывали на Сарсангском водохранилище и в парке отдыха «Суговушан».

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlara azad edilmiş ərazilərdəki ən böyük SES göstərilib - VİDEO
Версия на английском языке Foreign diplomats shown biggest hydropower plant in liberated Azerbaijani territories

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
4SIM подписал Меморандум о взаимопонимании с Binance
4SIM подписал Меморандум о взаимопонимании с Binance
11 сентября 2024 г. 13:26
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
12 сентября 2024 г. 09:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi