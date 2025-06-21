Иностранные дипломаты побывали в доме-музее Бюльбюля

Делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций в стране, посетила дом-музей великого азербайджанского певца Бюльбюля в Шуше.
Как передает корреспондент Report, гостям была предоставлена информация о жизни и творчестве выдающегося азербайджанского оперного певца, музыковеда-фольклориста.
Экскурсию по дому-музею провел Полад Бюльбюль оглу.
Иностранные дипломаты имели возможность воочию увидеть музей, который был восстановлен после многолетней армянской оккупации.
Дом-музей Бюльбюля в Шуше был восстановлен и вновь открыт 29 августа 2021 года. Работы по восстановлению включали укрепление несущих стен, ремонт трещин, а также восстановление приусадебного участка с сохранением его первоначального вида.
ФОТО: Вугар Ханларов