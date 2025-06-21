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Иностранные дипломаты побывали в доме-музее Бюльбюля

Иностранные дипломаты побывали в доме-музее Бюльбюля Делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций в стране посетила дом-музей великого азербайджанского певца Бюльбюля в Шуше.
Карабах
21 июня 2025 г. 10:46
Иностранные дипломаты побывали в доме-музее Бюльбюля

Делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций в стране, посетила дом-музей великого азербайджанского певца Бюльбюля в Шуше.

Как передает корреспондент Report, гостям была предоставлена информация о жизни и творчестве выдающегося азербайджанского оперного певца, музыковеда-фольклориста.

Экскурсию по дому-музею провел Полад Бюльбюль оглу.

Иностранные дипломаты имели возможность воочию увидеть музей, который был восстановлен после многолетней армянской оккупации.

Дом-музей Бюльбюля в Шуше был восстановлен и вновь открыт 29 августа 2021 года. Работы по восстановлению включали укрепление несущих стен, ремонт трещин, а также восстановление приусадебного участка с сохранением его первоначального вида.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоForeign diplomats visit Bulbul's museum house in Azerbaijan's Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Bülbülün ev-muzeyində olublar

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