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Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе  6 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о провокациях, совершенных Арменией на армяно-азербайджанской границе.
Карабах
6 августа 2021 г. 14:34
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 
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6 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о провокациях, совершенных Арменией на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджанская армия ответила на подобные провокации Армении.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция всегда была рядом с братским Азербайджаном.
В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о региональных процессах в постконфликтный период.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Ərdoğan Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyəti müzakirə ediblər

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