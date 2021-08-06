Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

6 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о провокациях, совершенных Арменией на армяно-азербайджанской границе.

6 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о провокациях, совершенных Арменией на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджанская армия ответила на подобные провокации Армении.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция всегда была рядом с братским Азербайджаном.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о региональных процессах в постконфликтный период.