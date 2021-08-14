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Ильхам Алиев: Армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, должны быть интегрированы в наше общество

Ильхам Алиев: Армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, должны быть интегрированы в наше общество Сегодня армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, должны быть интегрированы в наше общество, для них это создаст еще большие возможности.
Карабах
14 августа 2021 г. 21:44
Ильхам Алиев: Армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, должны быть интегрированы в наше общество

"Сегодня армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, должны быть интегрированы в наше общество, для них это создаст еще большие возможности".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Подчеркнув, что армянская церковь в Баку отремонтирована, глава государства сказал: "Она расположена в центре города. И если кто-то туда пойдет, то увидит, что там хранится около 5 тысяч армянских книг. Но что они сделали с нашими мечетями? Для сравнения скажу, что они разрушили более 60 тысяч наших мечетей. Поэтому сегодня армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, обязательно должны быть интегрированы в наше общество, для них это создаст еще большие возможности".

Президент Ильхам Алиев отметил, что в целом, на Южном Кавказе должны быть предприняты первичные шаги для налаживания трехсторонних связей между Азербайджаном, Грузией и Арменией. "Мы к этому готовы", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Armenians living in Khankandi and surrounding villages must be integrated into our society
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Xankəndidə və ətraf kəndlərdə yaşayan ermənilər də bizim cəmiyyətimizə mütləq inteqrə edilməlidir"

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