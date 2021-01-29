Разговор министров обороны о завершении работ по формированию мониторингового центра

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стороны обменялись мнениями о Совместном российско-турецком мониторинговом центре, который будет контролировать режим прекращения огня в Карабахе и располагаться в Агдаме.

Х.Акар сказал, что работа по формированию мониторингового центра завершена: "В центре будут представлены один наш генерал и 38 сотрудников. Мы верим, что центр будет способствовать устойчивости режима прекращения огня, миру и стабильности".