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Разговор министров обороны о завершении работ по формированию мониторингового центра

Разговор министров обороны о завершении работ по формированию мониторингового центра Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Карабах
29 января 2021 г. 20:29
Разговор министров обороны о завершении работ по формированию мониторингового центра

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стороны обменялись мнениями о Совместном российско-турецком мониторинговом центре, который будет контролировать режим прекращения огня в Карабахе и располагаться в Агдаме.

Х.Акар сказал, что работа по формированию мониторингового центра завершена: "В центре будут представлены один наш генерал и 38 сотрудников. Мы верим, что центр будет способствовать устойчивости режима прекращения огня, миру и стабильности".

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar Zəkir Həsənovla danışıb, Ağdamdakı Monitorinq Mərkəzi ilə bağlı işlər yekunlaşıb

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