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Хикмет Гаджиев: Были дни, когда на Тертер падало свыше 2 400 снарядов

Хикмет Гаджиев: Были дни, когда на Тертер падало свыше 2 400 снарядов По его словам, вооруженные силы Армении целенаправленно осуществляли бомбардировку города Тертер
Карабах
28 ноября 2020 г. 12:58
Хикмет Гаджиев: Были дни, когда на Тертер падало свыше 2 400 снарядов

"Тертер - один из городов Азербайджана, наиболее подверженных обстрелу со стороны вооруженных сил Армении в период военных действий. Были дни, когда на Тертер падало свыше 2 400 снарядов".

Как сообщает Report, об этом сегодня в ходе визита в Тертер представителей дипломатического корпуса, руководителей представительств международных организаций в Азербайджане сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, вооруженные силы Армении целенаправленно осуществляли бомбардировку города Тертер:

"В результате, среди гражданских лиц было много погибших и раненых. Для этих целей армянские вооруженные силы использовали все виды артиллерии, включая кассетные ракеты "Смерч".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Elə günlər olurdu ki, Tərtər şəhərinə 2 400-dən artıq mərmi düşürdü"

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