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Хикмет Четин: Мины - требующая совместного решения международная проблема

Хикмет Четин: Мины - требующая совместного решения международная проблема Мины - это серьезная международная проблема, они представляют собой продолжительную опасность для жизни людей.
Карабах
1 апреля 2022 г. 11:20
Хикмет Четин: Мины - требующая совместного решения международная проблема

Мины - это серьезная международная проблема, они представляют собой продолжительную опасность для жизни людей.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший спикер турецкого парламента Хикмет Четин на проходящей в Баку международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

По его словам, эти проблемы есть и у Турции на границе с Сирией. "Я побывал во многих странах, затронутых конфликтами, и видел подобное и там", — заявил Четин. Он добавил, что надеется, что данная конференция будет дополнительным импульсом для действий по активизации процесса разминирования в Азербайджане и других странах, так как здесь происходит обмен мнениями и опытом в данном вопросе.

"Хочу поблагодарить Азербайджан и ООН в организации данного мероприятия", - сказал Четин.

Повестка конференции, проходящей сегодня в Баку, охватывает такие темы, как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств.

В ней принимают участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования, из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Çətin: “Minalar birgə həll tələb edən beynəlxalq problemdir”

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