Ханкенди остался без газа

В Карабахском регионе Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, прекращена подача газа.

В Карабахском регионе Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, прекращена подача газа.

Как сообщает Report со ссылкой на "Спутник Армения", Газпром Армения в настоящее время работает над восстановлением трубопровода.

Причиной прекращения подачи газа стали работы, связанные с дорожным строительством.

Отмечено, что 2 апреля в ходе работ по дорожному строительству на автомобильной дороге Горус-Гафан строители повредили трубу на 13,5-м километре. В результате без газа остались Горус, Гафан, а также жители Карабахского региона, где временно размещены миротворцы, так как одно из ответвлений газопровода идет в Карабах.