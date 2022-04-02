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Ханкенди остался без газа

Ханкенди остался без газа В Карабахском регионе Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, прекращена подача газа.
Карабах
2 апреля 2022 г. 15:34
Ханкенди остался без газа

В Карабахском регионе Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, прекращена подача газа.

Как сообщает Report со ссылкой на "Спутник Армения", Газпром Армения в настоящее время работает над восстановлением трубопровода.

Причиной прекращения подачи газа стали работы, связанные с дорожным строительством.

Отмечено, что 2 апреля в ходе работ по дорожному строительству на автомобильной дороге Горус-Гафан строители повредили трубу на 13,5-м километре. В результате без газа остались Горус, Гафан, а также жители Карабахского региона, где временно размещены миротворцы, так как одно из ответвлений газопровода идет в Карабах.

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Версия на английском языке Gas supply suspended in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Xankəndi qazsız qalıb

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