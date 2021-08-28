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Группа журналистов из Латинской Америки побывала в Агдаме

Группа журналистов из Латинской Америки побывала в Агдаме Представители влиятельных медиа Латинской Америки побывали в освобожденном от оккупации городе Агдаме.
Карабах
28 августа 2021 г. 15:35
Группа журналистов из Латинской Америки побывала в Агдаме

Представители влиятельных медиа Латинской Америки побывали в освобожденном от оккупации городе Агдаме.

Как сообщает Карабахский центр Report, визит гостей в Агдам начался с посещения комплекса Имарет - дворца Панахали хана.

Гости были проинформированы о разрушении там могил потомков ханского рода. В то же время им была предоставлена информация о том, что дворец Панахали хана подвергся осквернению, вандализму со стороны армян. В ханском дворце, который использовался как хлев, содержали коров и свиней.

Отметим, что в поездке приняли участие редактор мексиканской газеты El Universal Габриэль Мойссен, ведущий Колумбийского телеканала Impacto Mundo и корреспондент нескольких информационных агентств Роберто Тробахо, известный журналист из Перу, вице-президент федерации журналистов Перу Рикардо Санчес, директор престижной перуанской газеты La Razon и новостного портала Prensa21 Карлос Линарес и ведущий канала Horizontes TV из Коста-Рики Денис Мора Гусман.

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Версия на английском языке ФотоGroup of journalists from Latin American countries visits Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоLatın Amerikasından olan bir qrup jurnalist Ağdamda olub

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