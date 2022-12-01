Гревцова: Азербайджан должен быть настойчив в вопросе использования верных топонимов в Карабахе

Азербайджан должен продолжать свои требования к Министерству обороны РФ, чтобы ведомство правильно указывало топонимы в Карабахе и отказалось от употребления вымышленных армянских названий на территории своего временного размещения.

Азербайджан должен продолжать обращаться с требованиями к министерству обороны РФ, чтобы ведомство правильно указывало топонимы в Карабахе и отказалось от употребления вымышленных армянских названий на территории своего временного размещения на азербайджанской территории.

Об этом в интервью российскому бюро Report заявила политолог, заместитель директора института политических исследований Дарья Гревцова.

"Необходимо указывать на то, что эти названия не верны и их необходимо сейчас исправить. Если это не получается с первого раза - писать министерству обороны России до тех пор, пока не исправят, или же спрашивать, почему они используют армянские обозначения", - заявила она.

Напомним, что за последнюю неделю Минобороны Азербайджана выступило с 5 заявлениями с претензиями к Минобороны России в вопросе использования армянских названий в отношении населенных пунктов и географических названий в районах их временной дислокации на азербайджанской территории.

Эксперт считает, что такие ошибки могли возникать из-за того, что миротворцы больше общаются с армянским населением. "Пришло время исправить названий на исконные, то есть азербайджанские. Вполне понятно обращение министерства обороны Азербайджана к российскому ведомству, которое ранее контактировало больше с армянскими представителями. Даже те самые миротворцы, которые используют в своих сводках армянские топонимы говорят о том, что миротворцы больше общаются именно с армянским населением. Скорее всего внимание МО России сосредоточено на украинском направлении, поэтому такие ошибки в названиях произошли", - заявила Гревцова.

Также Гревцова предположила, что это может быть и преднамеренная провокация, организованная лицами армянской национальности, которые работают в министерстве обороны России. Тем не менее, считает она, скорее всего это технические моменты, которые при обращении Азербайджана будут исправлены.