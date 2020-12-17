Госкомиссия: Собрано около 3 000 биологических образцов в связи с пропавшими без вести

Информация внесена в электронную базу данных

"В соответствии с рамочным соглашением "По сбору и централизованному управлению аnte-mortem (прижизненных идентификационных данных) о лицах, пропавших без вести в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", подписанным между представительством МККК в Азербайджане и Государственной комиссией, в последние годы эта работа ведется более интенсивно. В рамках соглашения собрано более 3 600 опросных анкет в связи с пропавшими, информация внесена в электронную базу данных".

Как передает Report, об этом сказал заместитель главы рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

"Другая необходимая работа – сбор биологических данных (ДНК) у семей пропавших без вести. В последние годы было собрано более 3 000 биологических образцов и задокументировано в соответствующем порядке", - сказал он.