О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госкомиссия: Собрано около 3 000 биологических образцов в связи с пропавшими без вести

Госкомиссия: Собрано около 3 000 биологических образцов в связи с пропавшими без вести Информация внесена в электронную базу данных
Карабах
17 декабря 2020 г. 12:14
Госкомиссия: Собрано около 3 000 биологических образцов в связи с пропавшими без вести

"В соответствии с рамочным соглашением "По сбору и централизованному управлению аnte-mortem (прижизненных идентификационных данных) о лицах, пропавших без вести в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", подписанным между представительством МККК в Азербайджане и Государственной комиссией, в последние годы эта работа ведется более интенсивно. В рамках соглашения собрано более 3 600 опросных анкет в связи с пропавшими, информация внесена в электронную базу данных".

Как передает Report, об этом сказал заместитель главы рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

"Другая необходимая работа – сбор биологических данных (ДНК) у семей пропавших без вести. В последние годы было собрано более 3 000 биологических образцов и задокументировано в соответствующем порядке", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: İtkinlərlə bağlı 3 000-nə yaxın bioloji nümunə toplanıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi