Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих

Процесс продолжается

"Одной из задач, вытекающих из трехстороннего заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года, является обмен пленными, заложниками и телами в гуманитарных целях".

Как передает Report, об этом сказал заместитель главы рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

"Стороны в первую очередь приступили к процессу сбора тел военнослужащих, оставшихся в зоне боевых действий. Работы в этом направлении ведутся при посредничестве миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета красного креста. С начала процесса и по сей день из зоны боевых действий были вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих. Процесс продолжается", - сказал он.