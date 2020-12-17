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Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих

Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих Процесс продолжается
Карабах
17 декабря 2020 г. 12:07
Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих
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"Одной из задач, вытекающих из трехстороннего заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года, является обмен пленными, заложниками и телами в гуманитарных целях".

Как передает Report, об этом сказал заместитель главы рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

"Стороны в первую очередь приступили к процессу сбора тел военнослужащих, оставшихся в зоне боевых действий. Работы в этом направлении ведутся при посредничестве миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета красного креста. С начала процесса и по сей день из зоны боевых действий были вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих. Процесс продолжается", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: Döyüş bölgəsindən 314 Azərbaycan, 775 Ermənistan hərbçisinin meyiti çıxarılıb

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