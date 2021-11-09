Госдепартамент США обратился к Азербайджану и Армении

Госдепартамент США по случаю годовщины подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Карабахе призвал Баку и Еревану на необходимость активизировать контакты, в том числе по линии Органи

Госдепартамент США по случаю годовщины подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Карабахе призвал Баку и Ереван на необходимость активизировать контакты, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы решить все остающиеся вопросы, связанные с конфликтом.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Мы призываем Армению и Азербайджан продолжать и активизировать взаимодействие, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для поиска всеобъемлющих решений всех неурегулированных вопросов", - говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.