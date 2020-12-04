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Главный раввин: Для нас важна память о каждом шехиде

Главный раввин: Для нас важна память о каждом шехиде "Они подарили нам победу, освободили наши земли от оккупации"
Карабах
4 декабря 2020 г. 13:15
Главный раввин: Для нас важна память о каждом шехиде

Наши сегодняшняя молитва - это самое меньшее, что мы можем сделать в дань памяти о наших шехидах.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил главный раввин синагоги европейских евреев Азербайджана Шнеор Сегал.

"Они подарили нам победу, освободили наши земли от оккупации, и мы сможем вернуться туда. Для нас важна память о каждом шехиде, независимо от этнической или религиозной принадлежности", сказал он.

Главный раввин также выразил надежду, чтобы больше Азербайджану не пришлось отдавать жизни своих сынов: "Неважно, где мы молимся - в синагоге, мечети или церкви- мы все молимся Всевышнему, чтобы души наших шехидов попали в рай. Чтобы их дети и семьи видели только радость и счастье".

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