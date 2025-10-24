Глава Университета Атлантико впечатлен студентами Карабахского университета

Азербайджан ждет блестящее экономическое будущее, и главным двигателем этого развития станет молодое поколение.

Как сообщает Report, об этом заявил путешественник из Португалии, глава Университета Атлантико Жуан Паулу Пейшоту на пресс-конференции в Баку.

Пейшоту отметил, что был впечатлен энергией и энтузиазмом студентов Карабахского университета.

"Я увидел в их глазах счастье и стремление внести свой вклад в будущее страны. Именно эти молодые люди станут тем фундаментом, на котором будет строиться развитие Азербайджана", - подчеркнул он.

Он также сообщил, что уже передал Карабахскому университету предложение о сотрудничестве с Университетом Атлантико, чтобы укрепить связи между двумя учебными заведениями и развивать академическое партнерство.

По его словам, что в случае подписания соответствующего протокола, возможен обмен студентами между университетами и совместные проекты.