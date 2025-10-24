Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Глава Университета Атлантико впечатлен студентами Карабахского университета

    Карабах
    • 24 октября, 2025
    • 13:15
    Глава Университета Атлантико впечатлен студентами Карабахского университета

    Азербайджан ждет блестящее экономическое будущее, и главным двигателем этого развития станет молодое поколение.

    Как сообщает Report, об этом заявил путешественник из Португалии, глава Университета Атлантико Жуан Паулу Пейшоту на пресс-конференции в Баку.

    Пейшоту отметил, что был впечатлен энергией и энтузиазмом студентов Карабахского университета.

    "Я увидел в их глазах счастье и стремление внести свой вклад в будущее страны. Именно эти молодые люди станут тем фундаментом, на котором будет строиться развитие Азербайджана", - подчеркнул он.

    Он также сообщил, что уже передал Карабахскому университету предложение о сотрудничестве с Университетом Атлантико, чтобы укрепить связи между двумя учебными заведениями и развивать академическое партнерство.

    По его словам, что в случае подписания соответствующего протокола, возможен обмен студентами между университетами и совместные проекты.

    Карабахский университет сотрудничество
    Portuqaliyalı səyyah Qarabağ Universitetinin tələbələrinə heyran qalıb

    Последние новости

    13:40

    Министр: Расширение взаимных инвестиций в ОТГ стало важным направлением интеграции

    Бизнес
    13:34

    Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

    Бизнес
    13:32

    Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

    ИКТ
    13:28

    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

    ИКТ
    13:22

    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

    В регионе
    13:21

    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

    В регионе
    13:20

    ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организации

    Инфраструктура
    13:18

    KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

    Бизнес
    13:16

    Эрдоган: Турция всегда готова принять саммит по Украине

    В регионе
    Лента новостей