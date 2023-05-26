Глава "Roots of Peace": Сельскохозяйственные земли в Карабахе сильно заминированы

Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран.

Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран.

Как передает Report, об этом заявила основатель и генеральный директор гуманитарная организация "Roots of Peace" Хайди Кун на международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

Спикер отметила, что в стране установлено свыше одного миллиона мин, в том числе и на территориях сельскохозяйственного назначения. По ее словам, многие предназначенные для выращивания винограда территории в Карабахе заминированы и очень опасны для садоводов: "В Карабахе растет множество плодоносных деревьев. Решение минного вопроса важно для развития садоводства на этих территориях".