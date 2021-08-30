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Глава рабочей группы: Армения отмалчивается о судьбе взятых в плен азербайджанцев

Глава рабочей группы: Армения отмалчивается о судьбе взятых в плен азербайджанцев Армения совершила чудовищные преступления против Азербайджана, азербайджанского народа. Взятые в плен и ставшие заложниками азербайджанцы были убиты в массовом порядке.
Карабах
30 августа 2021 г. 11:13
Глава рабочей группы: Армения отмалчивается о судьбе взятых в плен азербайджанцев
Исмаил Ахундов

Армения совершила чудовищные преступления против Азербайджана, азербайджанского народа. Взятые в плен и ставшие заложниками азербайджанцы были убиты в массовом порядке.

Как передает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

По его словам, согласно информации на 01.08.2021, имеющейся в распоряжении Госкомиссии, в результате агрессии Армении в отношении Азербайджана 3 890 человек были зарегистрированы как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне: "Армения до сих пор отмалчивается о судьбе взятых в плен азербайджанцев, не предоставляет никакой информации".

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Версия на английском языке Head of working group: Armenia still does not provide any information about Azerbaijani captives
Версия на азербайджанском языке İşçi Qrupun rəhbəri: “Ermənistan girovların sonrakı taleyi barədə indiyədək məlumat vermir”

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