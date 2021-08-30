Глава рабочей группы: Армения отмалчивается о судьбе взятых в плен азербайджанцев

Армения совершила чудовищные преступления против Азербайджана, азербайджанского народа. Взятые в плен и ставшие заложниками азербайджанцы были убиты в массовом порядке.

Армения совершила чудовищные преступления против Азербайджана, азербайджанского народа. Взятые в плен и ставшие заложниками азербайджанцы были убиты в массовом порядке.

Как передает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

По его словам, согласно информации на 01.08.2021, имеющейся в распоряжении Госкомиссии, в результате агрессии Армении в отношении Азербайджана 3 890 человек были зарегистрированы как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне: "Армения до сих пор отмалчивается о судьбе взятых в плен азербайджанцев, не предоставляет никакой информации".