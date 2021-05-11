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Глава общины: Древний албанский храм "Агоглан" не имеет никакого отношения к армянам

Глава общины: Древний албанский храм "Агоглан" не имеет никакого отношения к армянам Ценой крови наших шехидов эти земли были освобождены от оккупантов
Карабах
11 мая 2021 г. 14:57
Глава общины: Древний албанский храм Агоглан не имеет никакого отношения к армянам

"Это наш третий визит в Лачин. Наш нынешний визит связан с праздником Пасхи. До этого мы посетили монастырь Худавенг (древний албанский храмовый комплекс - ред.) в селе Венг Кельбаджарского района и провели там обряды".

Как сообщает сотрудник Report, об этом заявил председатель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили во время посещения древнего албанского храма "Агоглан" в Лачинском районе.

"А сейчас мы хотим помолиться и отпраздновать Пасху в храме "Агоглан" в Лачинском районе. Это богатое наследие нашей древней албанской независимой церкви. Храмы, церкви на этих землях, около 30 лет находившихся под оккупацией, тоже были захвачены. Эти храмы являются наследием непосредственно албанской независимой церкви и не имеют ничего общего с армянской церковью. Ценой крови наших шехидов эти земли были освобождены от оккупантов и сегодня, благодаря им, нашим доблестным героям, мы можем приехать сюда, посетить эти места", - подчеркнул председатель общины.

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Версия на азербайджанском языке İcma sədri: "Ağoğlan" məbədi Alban müstəqil kilsəsinin irsidir, ermənilərlə heç bir bağlantısı yoxdur"

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