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Глава МИД России и президент МККК обсудили ситуацию в Карабахе 

Глава МИД России и президент МККК обсудили ситуацию в Карабахе  Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером гуманитарную ситуацию в Карабахе.
Карабах
18 октября 2021 г. 13:27
Глава МИД России и президент МККК обсудили ситуацию в Карабахе 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером гуманитарную ситуацию в Карабахе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

По мнению Лаврова, азербайджанские и армянские беженцы должны возвращаться в места своего традиционного проживания в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права в безопасности, добровольно: "Конечно, им должна оказываться помощь в обустройстве на местах своего прежнего проживания. Тем более в тех случаях, когда эти места подвергались боевым действиям и там требуются восстановительные работы. Мы сегодня об этом говорили. Здесь международные организации могли бы сыграть свою роль".

Президент МККК отметил, что контакты установлены с представителями всех сторон и выразил надежду на максимально продуктивное сотрудничество с ними.

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Версия на английском языке Lavrov: "Azerbaijani and Armenian IDPs should return home safely"
Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Azərbaycanlı və erməni məcburi köçkünlər təhlükəsiz şəkildə evlərinə qayıtmalıdır"

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