Глава МИД России и президент МККК обсудили ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером гуманитарную ситуацию в Карабахе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером гуманитарную ситуацию в Карабахе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

По мнению Лаврова, азербайджанские и армянские беженцы должны возвращаться в места своего традиционного проживания в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права в безопасности, добровольно: "Конечно, им должна оказываться помощь в обустройстве на местах своего прежнего проживания. Тем более в тех случаях, когда эти места подвергались боевым действиям и там требуются восстановительные работы. Мы сегодня об этом говорили. Здесь международные организации могли бы сыграть свою роль".

Президент МККК отметил, что контакты установлены с представителями всех сторон и выразил надежду на максимально продуктивное сотрудничество с ними.