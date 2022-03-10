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Глава МИД призвал международное сообщество к участию в решении проблемы пропавших без вести лиц

Глава МИД призвал международное сообщество к участию в решении проблемы пропавших без вести лиц Активное участие международного сообщества имеет жизненно важное значение в решении проблемы пропавших без вести лиц.
Карабах
10 марта 2022 г. 11:34
Глава МИД призвал международное сообщество к участию в решении проблемы пропавших без вести лиц

Активное участие международного сообщества имеет жизненно важное значение в решении проблемы пропавших без вести лиц.

Как передает Report, соответствующую публикацию сделал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Twitter, приложив письмо направленное 2-го марта на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Учитывая чрезвычайную важность решения проблемы пропавших без вести лиц для верховенства закона, правосудия, а также постконфликтной нормализации и примирения, активное участие международного сообщества имеет жизненно важное значение", - говорится в публикации министра.

В самом послании на имя генсека ООН говорится, что с окончанием конфликта между Арменией и Азербайджаном, Еревану давно пора выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву и предпринять практические шаги, чтобы "пролить свет на темные страницы ее вооруженной агрессии против Азербайджана и сотрудничать с целью устранения ее тяжелых последствий".

"Исходя из этого понимания, я еще раз обращаюсь к вам с просьбой настоятельно призвать Армению поделиться всей имеющейся в ее распоряжении информацией, необходимой для внесения ясности в судьбы тысяч лиц, пропавших без вести с начала 1990-х годов. Последовательные шаги в этом направлении необходимы не только с точки зрения общей ответственности за верховенство закона и правосудие, но и для продвижения повестки дня постконфликтной нормализации в регионе", - отмечается в послании.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovun məktubu BMT-nin sənədi kimi yayılıb

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