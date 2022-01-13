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Глава государства: Ведутся переговоры о строительстве солнечной электростанции на освобожденных территориях

Глава государства: Ведутся переговоры о строительстве солнечной электростанции на освобожденных территориях Азербайджан в период независимости на протяжении многих лет активно работал для обеспечения своей энергетической безопасности. Азербайджан является одной из редких стран в мире, которая полностью производит сырую нефть, природный газ, нефтепродукты и элек
Карабах
13 января 2022 г. 13:47
Глава государства: Ведутся переговоры о строительстве солнечной электростанции на освобожденных территориях

Азербайджан в период независимости на протяжении многих лет активно работал для обеспечения своей энергетической безопасности.

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией "ACWA Power" из Саудовской Аравии.

"Азербайджан является одной из редких стран в мире, которая покрывает внутренний спрос и производит сырую нефть, природный газ, нефтепродукты и электроэнергию для его удовлетворения, в то же время экспортирует эти четыре продукта на мировые рынки", - заявил глава государства.

По его словам, в настоящее время ведутся обсуждения, связанные со строительством крупной солнечной электростанции на освобожденных от оккупации территориях в Джебраильском районе.

"Потенциал производства энергии этой станции также будет равен 240 МВт. Могу сказать, что в результате проведенного точного анализа стало ясно, что на освобожденных территориях в целом возможно производство возобновляемой ветровой и солнечной электроэнергии в объеме около 10 тысяч МВт. Конечно, мы очень хотели бы, чтобы инвесторы, компании из дружественных стран изучили и эти возможности, вместе с нами дали старт этим крупным проектам",- заявил он.

Таким образом, энергетическая безопасность нашей страны полностью обеспечена, а ежегодно растущий экспорт природного газа и электроэнергии положительно влияют также и на энергетическую безопасность других стран, сказал глава государства.

"Но мы должны отметить, что страна быстро развивается. По итогам прошлого года наша ненефтяная промышленность выросла почти на 20 процентов. Население страны растет, спрос растет. Поэтому, естественно, мы должны серьезно заниматься производством новых видов энергии. Производство возобновляемых видов энергии является одной из главных задач, стоящих на нашей повестке дня в области энергетики", - заявил Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Head of state: Negotiations are underway for construction of large solar power station in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azad edilmiş ərazilərdə böyük günəş elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı danışıqlar aparılır"

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