О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава государства: Операция по освобождению Шуши навечно войдет в историю

Глава государства: Операция по освобождению Шуши навечно войдет в историю "Мы уничтожили врага легким вооружением, в рукопашном бою, пройдя ущелья, леса, горы, освободили жемчужину Карабаха – Шушу"
Карабах
24 ноября 2020 г. 12:53
Глава государства: Операция по освобождению Шуши навечно войдет в историю

"Сегодня во многих странах, развитых странах изучается наш опыт. Сегодня многие эксперты, занимающиеся этим вопросом, отмечают, что Азербайджан вел войну XXI века. Впервые в XXI веке за короткий срок были завоеваны исторические достижения такого масштаба и с такой эффективностью".

Как сообщает Report, об этом 23 ноября во время визита в освобожденный от оккупации Агдам сказал президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев.

"Сейчас по пути сюда я увидел как минимум три линии обороны. Но по предоставленной мне военными информации, есть пять линий обороны. Также и в Физули. Благодаря героизму, профессионализму наших солдат и офицеров мы прорвали линию обороны. Мы оснащены самым современным с технической точки зрения оружием, и Вторая Карабахская война это показала, есть соответствующие видеокадры. Сейчас они изучаются и будут изучаться во многих странах, будут включены в военные книги.

В то же время мы наращиваем боевой потенциал нашей армии. Потому что было совершенно ясно, что победить одним оружием невозможно. Флаг поднимают, водружают на вражескую позицию, на освобожденные земли солдаты, офицеры. Наши солдаты и офицеры сражались как львы. У нас были шехиды. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да ниспошлет Аллах терпения их родителям! У нас есть раненые военнослужащие, они выздоравливают. Большинство из них уже выздоровело. Да дарует им Аллах исцеления! Мы одержали победу за счет наших героических солдат и офицеров. Уверен, что одна лишь операция по освобождению от оккупации Шуши навечно войдет в историю. Можно сказать, что мы уничтожили врага легким вооружением, в рукопашном бою, пройдя ущелья, леса, горы, освободили жемчужину Карабаха – Шушу", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Şuşanın işğaldan azad edilməsi əməliyyatı tarixdə əbədi qalacaq”

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Вспоминая поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Вспоминая поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi