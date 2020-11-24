Глава государства: Операция по освобождению Шуши навечно войдет в историю

"Мы уничтожили врага легким вооружением, в рукопашном бою, пройдя ущелья, леса, горы, освободили жемчужину Карабаха – Шушу"

"Сегодня во многих странах, развитых странах изучается наш опыт. Сегодня многие эксперты, занимающиеся этим вопросом, отмечают, что Азербайджан вел войну XXI века. Впервые в XXI веке за короткий срок были завоеваны исторические достижения такого масштаба и с такой эффективностью".

Как сообщает Report, об этом 23 ноября во время визита в освобожденный от оккупации Агдам сказал президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев.

"Сейчас по пути сюда я увидел как минимум три линии обороны. Но по предоставленной мне военными информации, есть пять линий обороны. Также и в Физули. Благодаря героизму, профессионализму наших солдат и офицеров мы прорвали линию обороны. Мы оснащены самым современным с технической точки зрения оружием, и Вторая Карабахская война это показала, есть соответствующие видеокадры. Сейчас они изучаются и будут изучаться во многих странах, будут включены в военные книги.

В то же время мы наращиваем боевой потенциал нашей армии. Потому что было совершенно ясно, что победить одним оружием невозможно. Флаг поднимают, водружают на вражескую позицию, на освобожденные земли солдаты, офицеры. Наши солдаты и офицеры сражались как львы. У нас были шехиды. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да ниспошлет Аллах терпения их родителям! У нас есть раненые военнослужащие, они выздоравливают. Большинство из них уже выздоровело. Да дарует им Аллах исцеления! Мы одержали победу за счет наших героических солдат и офицеров. Уверен, что одна лишь операция по освобождению от оккупации Шуши навечно войдет в историю. Можно сказать, что мы уничтожили врага легким вооружением, в рукопашном бою, пройдя ущелья, леса, горы, освободили жемчужину Карабаха – Шушу", - подчеркнул глава государства.