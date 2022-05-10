О нас
Аудио новости

Глава государства: Мы навсегда вернулись на эти земли, на родные земли, и будем жить здесь всегда

Глава государства: Мы навсегда вернулись на эти земли, на родные земли, и будем жить здесь всегда 20:52
Карабах
10 мая 2022 г. 21:04
Глава государства: Мы навсегда вернулись на эти земли, на родные земли, и будем жить здесь всегда

"Мы навсегда вернулись на эти земли, на родные земли, и будем жить здесь всегда".

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении 10 мая в Шуше.

"Сегодня Карабах возрождается. Сегодня я принял участие в нескольких мероприятиях в Физули и Шуше. Во всех регионах высокими темпами идут созидательные и восстановительные работы, на всех освобожденных территориях проводятся широкомасштабные работы по благоустройству, созидательные и восстановительные работы. По существу города и села отстраиваются заново. Потому что в период оккупации враг сравнял с землей все наши города и села, разрушил все наши исторические памятники. Привел в ужасное состояние такой город, как Шуша, являющийся жемчужиной Карабаха, региона, Кавказа. Мы – хозяева этой земли уже вернулись, и эта земля, небо видят это. Видят, что каждый день предпринимается еще один шаг, связанный с развитием. Каждый день мы строим. Мы восстановим, восстанавливаем все освобожденные земли.

Сегодня, 10 мая, я обязательно должен был быть здесь. Должен был выразить отсюда свое почтение и почтение азербайджанского народа к памяти великого лидера, еще раз должен был сказать, что мы навсегда вернулись на эти земли, на родные земли и будем жить здесь вечно", - сказал Президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Biz doğma torpaqlarımıza əbədi qayıtmışıq və burada əbədi yaşayacağıq"

Экслюзивные новости

Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi