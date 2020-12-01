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Глава государства: Будут предприняты все шаги для нормальной жизни наших граждан

Глава государства: Будут предприняты все шаги для нормальной жизни наших граждан Уже началось строительство автомобильной дороги Физули-Шуша, железной дороги Барда-Агдам
Карабах
1 декабря 2020 г. 12:35
Глава государства: Будут предприняты все шаги для нормальной жизни наших граждан

"Конечно, картина на освобожденных от оккупации землях предвещает большие сложности. Потому что все разрушено - разрушена инфраструктура, снесены здания, снесены административные здания. В настоящее время в тех местах нет условий для жизни. Но мы восстановим эти регионы, все районы, предпримем все шаги для нормальной жизни наших граждан".

Как передает Report, об этом в обращении к народу сказал президент Ильхам Алиев.

"Как вы знаете, уже начали реализовываться первые проекты. Из резервного фонда Президента выделены соответствующие средства. Уже началось строительство автомобильной дороги Физули-Шуша, железной дороги Барда-Агдам. Это говорит о том, что мы планируем эти работы максимально эффективно и в то же время в короткие сроки, чтобы организовать их, не теряя времени. Уже созданы соответствующие государственные структуры, и вся эта работа будет вестись скоординировано", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Vətəndaşlarımızın normal həyatı üçün bütün addımları atacağıq"

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