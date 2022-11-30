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Глава AHK Azərbaycan: Проводящиеся в Карабахе работы впечатляют

Глава AHK Azərbaycan: Проводящиеся в Карабахе работы впечатляют Проводящиеся работы по восстановлению Карабаха впечатляют.
Карабах
30 ноября 2022 г. 11:22
Глава AHK Azərbaycan: Проводящиеся в Карабахе работы впечатляют

Проводящиеся работы по восстановлению Карабаха впечатляют.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Германо-азербайджанской торговой палаты (AHK Azərbaycan) Тобиас Бауман заявил на презентации издания "Анализ азербайджанского рынка 2022-2023" (Market Analysis Azerbaijan).

По его словам, восстановление освобожденных территорий является масштабной задачей для Азербайджана, на что уделяется большое количество средств.

"То, что мы видим в Карабахе, очень впечатляет. Активно строятся аэропорты, дороги, города, и все делается с нуля", заявил Т. Бауман.

Он отметил, что в Азербайджане нефть и газ остаются ведущими отраслями развития экономики, несмотря на рост инвестиций в ненефтяной сектор.

Исполнительный директор AHK Azərbaycan также отметил развитие строительного сектора Азербайджана: "Если посмотреть на инфраструктурное развитие Баку, то сразу понятно, что в стране этому сектору уделяется особое внимание".

По его словам, транспортный сектор является еще одной быстро развивающейся областью в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке “AHK Azərbaycan”ın rəhbəri: “Qarabağda aparılan işlər heyranlıq doğurur"
Версия на английском языке Head of German-Azerbaijani Chamber of Commerce: Work carried out in Karabakh impressive

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