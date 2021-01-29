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Награжденный двумя медалями отважный боец

Награжденный двумя медалями отважный боец “Он пошел на военную службу окрыленный, смеясь”, - говорит отец шехида Нофал Гасанов.
Карабах
29 января 2021 г. 19:21
Награжденный двумя медалями отважный боец

Он был привлечен к военным учениям с 21 сентября прошлого года. С 27 сентября принимал участие в контрнаступательных операциях азербайджанской армии и с первых дней Отечественной войны участвовал в боях. За проявленное в боях мужество был награжден президентом Ильхамом Алиевым двумя медалями.

Речь идет о шехиде Отечественной войны Алы Гасанли.

А.Гасанли завершил военную службу в 2017 году и с декабря 2018 года начал работать в качестве сотрудника безопасности в Управлении безопасности SOCAR.

Он проявил мужество в боях за освобождение Физули и Джебраила и 20 октября стал шехидом.

Распоряжением президента Ильхама Алиева А.Гасанли был посмертно награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Физули".

“Он пошел на военную службу окрыленный, смеясь”, - говорит отец шехида Нофал Гасанов.

Report представляет видеорепортаж о герое шехиде:

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Версия на азербайджанском языке İki medalla təltif olunan qəhrəman döyüşçü - VİDEOREPORTAJ

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