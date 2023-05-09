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Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс 

Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс  Поскольку Шуша является культурной столицей тюркского мира, здесь будут реализованы насыщенные, запоминающиеся программы, которые вызовут резонанс.
Карабах
9 мая 2023 г. 14:16
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс 

Поскольку Шуша является культурной столицей тюркского мира, здесь будут реализованы насыщенные, запоминающиеся программы, которые вызовут резонанс.

Об этом сообщил анкаринскому бюро Report генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев.

Генсек отметил, что после того, как в 2023 году решением Постоянного совета ТЮРКСОЙ город Шуша был объявлен культурной столицей тюркского мира, специальным распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в соответствии с Планом мероприятий Кабинета министров был разработан совместный план действий с Министерством культуры Азербайджана.

В соответствии с планом мероприятий проводится международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", пройдет официальная церемония открытия мероприятия "Шуша - культурная столица тюркского мира 2023".

Султан Раев сообщил, что в Шуше состоится открытие третьего международного кинофестиваля тюркского мира "Деде Горгуд".

Генсек добавил, что завершающее мероприятие запланировано на ноябрь: "На закрытии эстафета будет передана городу Анев (Туркменистан) - культурной столице тюркского мира 2024 года".

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Версия на английском языке TURKSOY's Secretary General: Large-scale events in Shusha will resonate
Версия на азербайджанском языке TÜRKSOY-un Baş katibi: “Şuşadakı zəngin tədbirlər dünyada rezonans doğuracaq”

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