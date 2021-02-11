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Генерал: В Отечественной войне участвовали 600 военных Высшей военной школы

Генерал: В Отечественной войне участвовали 600 военных Высшей военной школы Из них 10 героически погибли в боях
Карабах
11 февраля 2021 г. 14:05
Генерал: В Отечественной войне участвовали 600 военных Высшей военной школы
Физули Салахов
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"В Отечественной войне наряду с офицерско-преподавательским и командирским составом Высшей военной школы участвовали и курсанты 4-го курса. Им присвоено воинское звание "младший лейтенант".

По сообщению Report, об этом журналистам заявил начальник Азербайджанской Высшей военной школы имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов.

Он отметил, что участниками Отечественной войны стали почти 600 военнослужащих военной школы, из них 10 героически погибли в боях, 23 - получили ранения различной степени тяжести. По словам Ф.Салахова, 5 из них - офицеры-преподаватели и еще 5 - младшие лейтенанты, отправленные на войну с 4-го курса. Преподаватель высшей военной школы полковник Нудиралиев Заур Исмаил оглу удостоен высшего звания "Герой Отечественной войны" посмертно.

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Версия на азербайджанском языке Ali Hərbi Məktəbin Vətən müharibəsində iştirak edən hərbçilərinin sayı açıqlanıb

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