Генерал: В Отечественной войне участвовали 600 военных Высшей военной школы

Из них 10 героически погибли в боях

"В Отечественной войне наряду с офицерско-преподавательским и командирским составом Высшей военной школы участвовали и курсанты 4-го курса. Им присвоено воинское звание "младший лейтенант".

По сообщению Report, об этом журналистам заявил начальник Азербайджанской Высшей военной школы имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов.

Он отметил, что участниками Отечественной войны стали почти 600 военнослужащих военной школы, из них 10 героически погибли в боях, 23 - получили ранения различной степени тяжести. По словам Ф.Салахова, 5 из них - офицеры-преподаватели и еще 5 - младшие лейтенанты, отправленные на войну с 4-го курса. Преподаватель высшей военной школы полковник Нудиралиев Заур Исмаил оглу удостоен высшего звания "Герой Отечественной войны" посмертно.