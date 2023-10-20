Французские правозащитники: Азербайджан должен разоблачить действия незаконного режима в Карабахе

Французская правозащитная организация "Союз координации ассоциаций за свободу совести" опубликовала заявление о начале кампании по выявлению фактов массового нарушения прав жителей армянского происхождения незаконным режимом, существовавшим в Карабахе на

Французская правозащитная организация "Союз координации ассоциаций за свободу совести" опубликовала заявление о начале кампании по выявлению фактов массового нарушения прав жителей армянского происхождения незаконным режимом, существовавшим в Карабахе на протяжении 30 лет.

Как передает Report , соответствующее заявление размещено на сайте организации.

В ней говорится, что власти Азербайджана должны восстановить справедливость и наказать "лидеров" незаконного режима ради как жертв Ходжалинской трагедии, так и страданий жителей армянского происхождения.

"Для достижения мира необходима справедливость и восстановление нарушенных прав жителей армянского происхождения за годы оккупации. В связи с этим в ходе суда над бывшими полевыми командирами, Азербайджан должен обеспечить выявление нарушений прав армянского населения Карабаха незаконным режимом", - подчеркивается в заявлении.

С целью доведения до сведения международной общественности фактов, связанных с нарушениями прав человека, в Карабахе продолжает свою деятельность "просветительская кампания по правам человека", начатая в прошлом году.

Отметим, что упомянутое заявление французских правозащитников является ответом Эммануэлю Макрону, который с 2020 года находится в повестке дня с его предвзятой позицией в отношении Азербайджана. Франция, претендующая на роль справедливого и беспристрастного посредника в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией по поводу Карабаха, заявила, что открыто поддерживает агрессивную политику Армении во время президентства Эммануэля Макрона.