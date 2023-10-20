О нас

Французские правозащитники: Азербайджан должен разоблачить действия незаконного режима в Карабахе

Французские правозащитники: Азербайджан должен разоблачить действия незаконного режима в Карабахе Французская правозащитная организация "Союз координации ассоциаций за свободу совести" опубликовала заявление о начале кампании по выявлению фактов массового нарушения прав жителей армянского происхождения незаконным режимом, существовавшим в Карабахе на
Карабах
20 октября 2023 г. 00:27
Французские правозащитники: Азербайджан должен разоблачить действия незаконного режима в Карабахе

Французская правозащитная организация "Союз координации ассоциаций за свободу совести" опубликовала заявление о начале кампании по выявлению фактов массового нарушения прав жителей армянского происхождения незаконным режимом, существовавшим в Карабахе на протяжении 30 лет.

Как передает Report, соответствующее заявление размещено на сайте организации.

В ней говорится, что власти Азербайджана должны восстановить справедливость и наказать "лидеров" незаконного режима ради как жертв Ходжалинской трагедии, так и страданий жителей армянского происхождения.

"Для достижения мира необходима справедливость и восстановление нарушенных прав жителей армянского происхождения за годы оккупации. В связи с этим в ходе суда над бывшими полевыми командирами, Азербайджан должен обеспечить выявление нарушений прав армянского населения Карабаха незаконным режимом", - подчеркивается в заявлении.

С целью доведения до сведения международной общественности фактов, связанных с нарушениями прав человека, в Карабахе продолжает свою деятельность "просветительская кампания по правам человека", начатая в прошлом году.

Отметим, что упомянутое заявление французских правозащитников является ответом Эммануэлю Макрону, который с 2020 года находится в повестке дня с его предвзятой позицией в отношении Азербайджана. Франция, претендующая на роль справедливого и беспристрастного посредника в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией по поводу Карабаха, заявила, что открыто поддерживает агрессивную политику Армении во время президентства Эммануэля Макрона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransalı hüquq müdafiəçiləri: Azərbaycan Qarabağdakı qanunsuz rejimin əməllərini üzə çıxarmalıdır

Другие новости из категории

Сегодня - День города Зангилан
Сегодня - День города Зангилан
20 октября 2023 г. 00:00
Подготовлен видеоролик, демонстрирующий будущий облик села Хоровлу
Подготовлен видеоролик, демонстрирующий будущий облик села Хоровлу
19 октября 2023 г. 14:37
Гамид Гамидов: Восстановление Карабаха имеет большое значение для региона Южного Кавказа
Гамид Гамидов: Восстановление Карабаха имеет большое значение для региона Южного Кавказа
18 октября 2023 г. 13:37
Минуло три года со дня освобождения Худаферинских мостов
Минуло три года со дня освобождения Худаферинских мостов
18 октября 2023 г. 00:01
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
17 октября 2023 г. 14:00
Ильхам Алиев: В конце 2026 года в Физулинском районе будут проживать 22 тыс. человек
Ильхам Алиев: В конце 2026 года в Физулинском районе будут проживать 22 тыс. человек
17 октября 2023 г. 13:48
Посол Турции в Азербайджане отправился в Физули
Посол Турции в Азербайджане отправился в Физули
17 октября 2023 г. 10:36
Сегодня - третья годовщина со дня освобождения Физули от оккупации
Сегодня - третья годовщина со дня освобождения Физули от оккупации
17 октября 2023 г. 00:00
Джейхун Байрамов: Рассматриваются обращения, поступившие от армянских жителей Азербайджана через соответствующий портал
Джейхун Байрамов: Рассматриваются обращения, поступившие от армянских жителей Азербайджана через соответствующий портал
16 октября 2023 г. 21:31
Российский миротворческий контингент свернул еще один наблюдательный пункт в Карабахе
Российский миротворческий контингент свернул еще один наблюдательный пункт в Карабахе
16 октября 2023 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi