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Французские эксперты обсудили вопросы разминирования территорий Азербайджана

Французские эксперты обсудили вопросы разминирования территорий Азербайджана В Париже прошло мероприятие, посвященное геополитическим и геоэкономическим последствиям Второй Карабахской войны.
Карабах
28 сентября 2021 г. 03:11
Французские эксперты обсудили вопросы разминирования территорий Азербайджана

В Париже прошло мероприятие, посвященное геополитическим и геоэкономическим последствиям Второй Карабахской войны.

Как передает Report, мероприятие было организовано Французским институтом перспектив и безопасности в Европе в офисе Национального общества промышленного развития.

В нем приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, президент Французского института перспектив и безопасности в Европе Эммануэль Дупуй, французские профессора, ученые, члены исследовательских и аналитических центров и другие.

Французские эксперты обсудили динамику развития событий во время 44-дневной Второй Карабахской войны, мир и стабильность на Южном Кавказе. Было отмечено, что год назад в Карабахе был период конфликта и боевых действий. Сегодня же идет период выполнения условий соглашения о прекращении огня, установления стабильности, процесса восстановления и введения экономического развития.

На мероприятии также были затронуты отношения между Азербайджаном и странами-членами Минской группы ОБСЕ на новом геополитическом фоне, важность разминирования освобожденных от оккупации земель и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransa ekspertləri Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənilməsini müzakirə edib

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