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Фарид Шафиев ответил Николу Пашиняну 

Фарид Шафиев ответил Николу Пашиняну  Единственный путь для азербайджанцев - наращивать военный потенциал
Карабах
15 апреля 2021 г. 13:25
Фарид Шафиев ответил Николу Пашиняну 

"Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь выступил с территориальными притязаниями, заявив о "возвращении всего Нагорного Карабаха". Мне интересно, станут ли международные эксперты называть эту риторику агрессивной или в одностороннем порядке необоснованно обвинят только Азербайджан? Все это заставляет Азербайджан игнорировать такие бессмысленные советы как "абстрагироваться от победы" и "проявить щедрость".

По сообщению Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ответ на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о "возвращении Нагорного Карабаха".

Он отметил, что, несмотря на то, что армяне грабили и сжигали дома азербайджанцев, Азербайджан позволил им беспрепятственно покинуть эту территорию и даже на 10 дней продлил этот срок, передал тела 1500 армянских солдат, в то время как 4000 азербайджанцев со времен Первой Карабахской войны до сих пор считаются без вести пропавшими, дал согласие на использование территории Азербайджана для транспортировки российского газа и гуманитарного груза в Армению: "И это при том, что Азербайджан до сих пор не оправился от горечи и потерь, нанесенных в период 30-летней оккупации. Некоторые вопросы, прозвучавшие на состоявшейся на днях конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период", показали, что некоторые международные эксперты больше обеспокоены судьбой армян".

Ф.Шафиев подчеркнул, что единственный путь для азербайджанцев - наращивать военный потенциал и быть готовыми к разного рода провокациям: "Последнее заявление Минской группы ОБСЕ также нельзя назвать конструктивным. Они должны понимать, что Азербайджан добился восстановления своей территориальной целостности. В настоящее время их работа должна быть направлена на достижение подписания мирного соглашения между двумя странами с учетом уважения к территориальной целостности Азербайджана и Армении. В противном случае работа группы не имеет значения.

Наряду с этим Азербайджан должен вынести на повестку переговоров вопрос о судьбе азербайджанских беженцев из Армении, о сохранении в Армении азербайджанского культурного наследия, привлечении к уголовной ответственности за бомбардировку Арменией мирных жителей Гянджи, Барды и других городов. Нужно поднять перед миссией ЮНЕСКО вопрос создания азербайджанского культурного наследия в Армении. Еще одним важным направлением является вопрос о выплате контрибуции. Однако, к сожалению, глобальные и региональные игроки действуют, исходя из личных амбиций и не думают на долгосрочную перспективу".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev Nikol Paşinyana cavab verib

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