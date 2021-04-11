Фахреттин Алтун призвал ЮНЕСКО увидеть вандализм армян в Агдаме

«В ходе поездки на эти земли мы еще раз поняли и почувствовали, какая великая победа одержана в Карабахе. Мы чувствовали это от всего сердца. Да упокоит Аллах души всех наших братьев, которые стали шехидами во время войны, а раненым желаем долгой жизни. М

«В ходе поездки на эти земли мы еще раз поняли и почувствовали, какая великая победа одержана в Карабахе. Мы чувствовали это от всего сердца. Да упокоит Аллах души всех наших братьев, которые стали шехидами во время войны, а раненым желаем долгой жизни. Мы им благодарны за эту победу».

Как передает карабахское бюро Report, об этом журналистам заявил председатель коммуникационного управления Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, находясь с визитом в городе Агдам.

«Это большая победа не только для Азербайджана, но и для Турции. Тридцатилетней оккупации был положен конец. Действительно, при решительной позиции господина Президента Ильхама Алиева регион был освобожден от оккупации. Турция под руководством нашего Президента господина Реджепа Тайипа Эрдогана поддержала эту справедливую борьбу. Сегодня мы снова ощущаем гордость за это.

С другой стороны, здесь мы стали свидетелями несправедливости, притеснения, вандализма. Это невиданное варварство, и несмотря на все это, мы видим, какую лицемерную позицию занимает мир и международные организации. Страны и организации, ответственные за охрану культурных памятников в мире, никак не реагируют, хотя все памятники культуры здесь были уничтожены. На самом деле они были разрушены, чтобы полностью стереть следы тюркизма и ислама. Но им это не удалось и не удастся. Потому что эти края – земли тюрок, земли Ислама», - сказал Ф.Алтун.

Председатель коммуникационного управления Администрации президента Турции Фахреттин Алтун обратился к ЮНЕСКО:

«Памятники культуры, наше историко-культурное наследие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе и в городе Агдам уничтожено. На это нельзя закрывать глаза и ЮНЕСКО должна отказаться от двойных стандартов и официально распознать истинное лицо армян, совершивших вандализм против этого культурного сокровища.