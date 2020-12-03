​​​​​​​Euronews подготовил репортаж из Суговушан

В ходе Отечественной войны, З октября Азербайджанская Армия освободила село Суговушан.

В ходе Отечественной войны, З октября Азербайджанская Армия освободила село Суговушан.

Как напоминает Report, Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева селу было возвращено историческое название.

Недавно, съемочная группа Euronews побывала в освобожденном от армянской оккупации селе.

Как следует из репортажа, один из беженцев, вынужденных покинуть село 27 лет назад Халик Гумбатов, попросил съемочную группу взять его с собой.

Он отметил, что хотя его дом детства все еще стоит на месте, балкона на нем больше нет.

"Однажды ночью к нам пришел бородатый армянин. Он сказал, что к утру мы должны уехать. Нам разрешили взять только несколько лошадей. Но тут снова появился армянин, взял лошадь под уздцы и сказал: "Эту лошадь вы не заберете". Я был маленький, плакал. Они ее забрали, а мы ушли пешком", - рассказывает Халик Гумбатов.

Х.Гумбатов, уже взрослый мужчина, едва сдерживает слезы радости от того, что он вернулся в родные места, где не был долгих 27 лет. Но съемочную группу он просит не снимать этот трогательный и слишком личный для него момент.